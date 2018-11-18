Концерт рэпера ATL в Москве завершился громким скандалом

Москва, 18 ноября. Концерт рэпера ATL, прошедший накануне в московском клубе, завершился громким скандалом. Выступление состоялось накануне в Cition Hall, площадка вмещает около пяти тысяч человек, однако, по словам очевидцев, людей было гораздо больше.

После завершения концерта у гардероба начались давка и потасовки. Многие не смогли получить свои куртки. По официальным данным клуба, банда вандалов ворвалась в гардероб, чтобы похитить верхнюю одежду.

«Группа вандалов проломилась и спровоцировала эту ситуацию. Двое охранников с пробитыми головами в реанимации. Сами вызвали полицию и разбираемся, как это произошло. Мы такие же потерпевшие, как и вы. На скорой помощи увезли гардеробщиков», — сообщили представители клуба.

Однако по мнению гостей мероприятия, виноваты не вандалы, а организаторы, которые не смогли просчитать, сколько человек сможет вместить площадка.