Полыхающую квартиру потушили на севере Москвы

Москва, 18 ноября. Серьезное ЧП произошло на севере Москвы: загорелась квартира в жилом доме. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Флотская поступило в экстренные службы в воскресенье, 18 ноября, около 12.10. Пламя охватило территорию площадью десять квадратных метров

«Загорание было в квартире на четвертом этаже», — рассказали в МЧС.

По предварительным данным, пострадал один человек, его передали в руки врачей скорой помощи. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и установить причину возникновения пожара.