Московских автомобилистов призвали «переобуться»

Москва, 18 ноября. Московским автомобилистам напоминают о необходимости сменить резину с летней на зимнюю. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные от научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так как похолодание и снег приведут к образованию гололедицы в Московском регионе, стоит задуматься о безопасности за рулем автомобиля.

«Свойства летней резины таковы, что она дубеет, деревенеет, и нет эластичности, свойственной летней резине при температурах выше плюс пяти градусов», — поделился Вильфанд.

Отметим, похолодание в ночное время суток прогнозируют в регионе в период со вторника до конца рабочей недели.