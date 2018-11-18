Москва, 18 ноября. Три машины сгорели в Мытищах в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, инцидент произошел на проспекте Астрахова в районе Новое Медведково.

По имеющейся информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев относительно возможных версий.

Отметим, что такого рода ЧП в Московском регионе — не редкость.

ФАН уже писал об аналогичном случае в Москве, причиной которого, по мнению местных жителей, стал поджог. Через несколько дней машины сгорели также в нескольких дворах в том же районе. Специалисты полагают, что зачастую поджоги организуют владельцы платных парковок, чтобы заставить хозяев наиболее дорогих авто ставить машины у них, а не во дворах.