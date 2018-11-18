Москвичей пригласили на ледовые спектакли

Москва, 18 ноября. Жителей и гостей российской столицы приглашают на ледовые спектакли. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Зимний сезон в московских парках открывается в конце следующей недели, поэтому горожан ждут увлекательные программы в городских парках.

«В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам «Щелкунчика», а в сквере по Олонецкому проезду — «Снежная королева», — отметил градоначальник.

Узнать, какую программу подготовили в других московских парках, можно на «Официальном сайте Мэра Москвы».