Собянин объяснил, как удалось снизить преступность среди мигрантов в Москве

Москва, 18 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о снижении уровня преступности, связанной с мигрантами.

В интервью телеканалу «Россия-1» градоначальник сообщил, что уровень преступности, связанной с мигрантами, снизился на 50 процентов благодаря двум факторам: регистрации и выдаче патентов.

«Это работа с гастарбайтерами, которые сегодня на 70 процентов регистрируются, получают патент, оставляют отпечатки пальцев, то есть, мы их видим и знаем», — отметил Собянин.

По его словам, эффективность работы правоохранительных органов повышает система видеонаблюдения.