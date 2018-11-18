Москва, 18 ноября. Авиадебошира сняли с рейса Москва — Анталья. Соответствующую информацию передает пресс-служба МВД РФ.

Хулиганившего на борту самолета в аэропорту «Домодедово» 31-летнего мужчину из Нижнего Новгорода сняли с рейса Москва — Анталья и доставили в дежурную часть.

Оказалось, что авиадебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета он ругался нецензурной лексикой в адрес пассажиров и бортпроводников.

В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».