Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Москва — Анталья

157
0 Оставить комментарий

Пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета Москва — Анталья

Москва, 18 ноября. Авиадебошира сняли с рейса Москва — Анталья. Соответствующую информацию передает пресс-служба МВД РФ.

Хулиганившего на борту самолета в аэропорту «Домодедово» 31-летнего мужчину из Нижнего Новгорода сняли с рейса Москва — Анталья и доставили в дежурную часть.

Оказалось, что авиадебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. На борту самолета он ругался нецензурной лексикой в адрес пассажиров и бортпроводников.

В отношении него возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.