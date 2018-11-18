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В Москве введут ночное вертолетное патрулирование

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В Москве введут ночное вертолетное патрулирование

Москва, 18 ноября. Санитарные вертолеты начнут круглосуточно патрулировать территорию российской столицы.

Санитарные вертолеты московского авиаузла в круглосуточном режиме начнут дежурство. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва».

Первые ночные дежурства осуществлялись во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

«Тяжелее привыкнуть к тому, что почти каждый вылет — это какая-то человеческая беда. Инфаркт, инсульт, ДТП, падение с этажей», — цитирует «Москва 24» слова командира воздушного судна «БК-117 НА» Московского авиационного центра Екатерины Орешниковой.

Автор: Алексей Громов
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