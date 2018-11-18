В Москве введут ночное вертолетное патрулирование

Москва, 18 ноября. Санитарные вертолеты начнут круглосуточно патрулировать территорию российской столицы.

Санитарные вертолеты московского авиаузла в круглосуточном режиме начнут дежурство. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва».

Первые ночные дежурства осуществлялись во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.