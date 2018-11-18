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Московский таксист ждал забывшую кошелек пассажирку восемь часов

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Московский таксист ждал забывшую кошелек пассажирку восемь часов

Москва, 18 ноября. Московский водитель прождал забывшую кошелек пассажирку восемь часов. Соответствующий пост опубликовала в Facebook сама девушка.

Оказалось, что около 05.00 молодая девушка прилетела в Москву и воспользовалась услугами такси, чтобы добраться до дома, после она легла спать. Проснувшись в 13.00, девушка не обнаружила свой кошелек с деньгами и банковскими картами и предположила, что оставила его в машине такси.

Водитель такси все это время самоотверженно ждал пассажирку у подъезда дома.

«Сколько вы можете спать? Я замерз!» — сказал водитель из Киргизии при встрече с девушкой.

Она в благодарность оставила ему сумму, которая в пять раз превышает стоимость самой поездки.

Автор: Алексей Громов
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