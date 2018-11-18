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Мужчина с пистолетом украл более 1,4 млн рублей на востоке Москвы

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Мужчина с пистолетом украл более 1,4 млн рублей на востоке Москвы

Москва, 18 ноября. Уголовное дело возбудили по факту кражи из сейфа свыше 1,4 миллиона рублей в Москве. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД РФ по городу.

Мужчина, личность которого на данный момент не установлена, ограбил салон торгового учреждения на улице 2-я Владимирская. Сообщение об этом поступило в отделение полиции в субботу, 17 ноября, в 19.44.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный с пистолетом вошел в помещение салона и похитил из сейфа 1,408 миллиона рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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