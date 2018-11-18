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Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

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Поезд насмерть сбил мужчину в Подмосковье

Москва, 18 ноября. Поезд насмерть сбил мужчину в Московской области. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Электропоезд, который двигался из Москвы в Монино, на перегоне Мытищи — Подлипки-Дачные Ярославского направления насмерть сбил мужчину, на вид которому 35-40 лет. 

На место происшествия прибыли сотрудники транспортной полиции, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося происшествия и установить личность погибшего.

Автор: Алексей Громов
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