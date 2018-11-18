Московские учителя рассказали о пользе образовательного проекта МЭШ

Москва, 18 ноября. Учителя столичных школ рассказали о пользе образовательного проекта «Московская электронная школа».

К настоящему моменту все образовательные учреждения российской столицы подключены к «Московской электронной школе», которая работает уже два года. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

МЭШ помогает оптимизировать учебный процесс и давать ученикам больше материала на занятиях.

«В школе появились интерактивные панели, Wi-Fi, было оборудовано рабочее место учителя», – поделилась учитель математики школы № 1571 Татьяна Никульникова.

Отметим, благодаря проекту у родителей появилась возможность напрямую общаться с учителями, а у преподавателей — обмениваться опытом, в свою очередь, ученики могут получать новые знания в режиме онлайн.