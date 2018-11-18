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Безработная женщина зарезала москвичку в Царицыно

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Безработная женщина зарезала москвичку в Царицыно

Москва, 18 ноября. Женщина зарезала хозяйку московской квартиры во время разгоревшейся ссоры. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от источника в правоохранительных органах.

Сообщение об убийстве в квартире на улице Ереванская поступило в отделение полиции утром 17 ноября. На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые нашли труп с колото-резаным ранением шеи.

Позже удалось задержать ;женщину, которая будучи в состоянии алкогольного опьянения нанесла ножом хозяйке квартиры смертельное ранение. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Автор: Алексей Громов
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