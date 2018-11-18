Москвичей предупредили о гололедице и мокром снеге

Москва, 18 ноября. Жителей и гостей российской столицы предупредили о том, что в воскресенье сохранятся небольшие осадки и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В воскресенье, 18 ноября, столбик термометра поднимется от плюс одного до плюс трех градусов. Ожидается облачная погода, также возможны небольшие осадки со слабым ветром.

Синоптики отмечают, что возможны образование гололедицы на дорогах и налипание мокрого снега, поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными и аккуратными.