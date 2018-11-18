Административное здание загорелось на севере Москвы

Москва, 18 ноября. Возгорание произошло в административном здании на севере Москвы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на слова очевидцев.

По предварительным данным, утром в воскресенье, 19 ноября, загорелось здание, расположенное на Коровинском шоссе. К настоящему моменту нет детальной информации, обстоятельства произошедшего выясняются.

Официальной информации от правоохранительных органов и экстренных служб не поступало. Данных о пострадавших также на данный момент нет.