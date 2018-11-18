Труп полуторагодовалой девочки нашли в квартире на востоке Москвы

Москва, 18 ноября. Следователи разбираются в причинах и обстоятельствах гибели полуторагодовалого ребенка в Москве. Соответствующую информацию передает пресс-служба СК РФ по Москве.

Тело полуторагодовалой девочки нашли в квартире, расположенной на 2-ой Владимирской улице. По предварительным данным, мать купала ребенка в ванной и на некоторое время оставила ее без присмотра.

«Когда женщина вернулась в ванную, то из крана шла горячая вода, а ребенок не подавал признаков жизни», — отмечается в сообщении СК РФ по городу.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти ребенка.