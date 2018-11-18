Два человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Москва, 18 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 17 ноября, на юго-западе Москвы: столкнулись две машины, есть пострадавшие.

Как пишет РЕН ТВ, авария с участием двух автомобилей произошла на улице академика Варги около дома № 20.

К счастью, информации о погибших в ДТП не поступало, однако, по предварительным данным, травмы получили два человека. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившейся аварии.