Собянин рассказал о потенциале заброшенных промзон в Москве
Москва, 18 ноября. Заброшенные промзоны в российской столице начали приводить в порядок.
По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, территории, на которых находятся неработающие предприятия и склады, — это большой градостроительный резерв. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Он заметил, что на данных территориях строится метро, жилые дома, детские сады, школы и деловые центры. С начала текущего года в промзонах введено уже 47 объектов, пишет РИАМО.
Приводим в порядок заброшенные промзоны - это большой градостроительный резерв. На месте неработающих предприятий и складов строим объекты метро, жилье, детсады, школы, деловые центры с развитой инфраструктурой. Так вот, с начала этого года в промзонах введено уже 47 объектов.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 17, 2018