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Собянин рассказал о потенциале заброшенных промзон в Москве

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Собянин рассказал о потенциале заброшенных промзон в Москве

Москва, 18 ноября. Заброшенные промзоны в российской столице начали приводить в порядок.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, территории, на которых находятся неработающие предприятия и склады, — это большой градостроительный резерв. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Он заметил, что на данных территориях строится метро, жилые дома, детские сады, школы и деловые центры. С начала текущего года в промзонах введено уже 47 объектов, пишет РИАМО.

 

Автор: Ксения Пудовкина
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