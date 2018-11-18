Собянин рассказал о потенциале заброшенных промзон в Москве

Москва, 18 ноября. Заброшенные промзоны в российской столице начали приводить в порядок.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, территории, на которых находятся неработающие предприятия и склады, — это большой градостроительный резерв. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Он заметил, что на данных территориях строится метро, жилые дома, детские сады, школы и деловые центры. С начала текущего года в промзонах введено уже 47 объектов, пишет РИАМО.