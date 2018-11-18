Дороги в Москве обработают от гололеда из‐за непогоды
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Москва, 18 ноября. Специалисты провели противогололедную обработку дорог в российской столице из-за ухудшения погодных условий. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на данные, полученные от заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
«К утру в городе может выпасть до четырех сантиметров снега при температуре от минус одного до плюс одного градуса. Будет задействована техника для прометания и противогололедной обработки», — сообщил он.
Также Бирюков подчеркнул, что спецтехника обработает дороги, тротуары, подходы к остановкам общественного городского транспорта, метрополитена и Московского центрального кольца.