Синоптики заявили, что выпавший в Москве снег пролежит несколько дней

Москва, 18 ноября. Образовавшийся к утру воскресенья снежный покров в Москве пролежит несколько дней.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные от руководителя отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева.

Согласно его прогнозу, снег появится в российской столице в конце ноября. Однако уже в ночь с субботы, 17 ноября, на воскресенье, 18 ноября, выпадут осадки в виде снега, которые, вероятно, сразу не растают, а пролежат в течение нескольких дней, пишет «Вечерняя Москва».

На следующей неделе ожидается похолодание. Температура упадет на два градуса ниже нормы. В понедельник, 19 ноября, столбик термометра будет показывать минус пять градусов, при этом осадков не ожидается.