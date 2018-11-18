Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Москва, 17 ноября. В Москве и Московской области в воскресенье ожидаются гололед и мокрый снег, о чем рассказали журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, прогнозируется налипание снега на провода и деревья, а также налипание снега.

В сообщении на сайте столичного главка МЧС говорится , что «в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, гололедица, ночью местами отложение мокрого снега».

МЧС рекомендует столичным водителям избегать внезапных маневров, таких, как опережения, перестроения, обгоны, а также снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москву придут трескучие морозы.