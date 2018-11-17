Замдиректора серпуховской «Пятерочки» устроила перепалку с поставщиком из-за его национальности

Москва, 17 ноября. Заместитель директора магазина «Пятерочка» в подмосковном Серпухове оказалась вовлечена в скандал после того, как она устроила перепалку с поставщиком хлебобулочных изделий из Дагестана.

Поставщик должен был передать товар через служебный вход, однако поскольку мужчина не смог дозвониться до сотрудников магазина, ему пришлось через главное крыльцо. Увидев посетителя, замдиректора выругалась в его адрес, оскорбив по национальному признаку. После этого между ними завязалась продолжительная перепалка, в ходе которой поставщик потребовал, чтобы к нему относились по-человечески. Видео этой сцены опубликовал телеграмм-канал «Дежурный 24/7».

Оскорбленный мужчина подал заявление в полицию, однако его в конечном итоге убедили уладить конфликт миром.