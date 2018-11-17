Неизвестный напал с ножом на полицейского в Москве
Москва, 17 ноября. Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в Москве, нанеся ему резаную рану. Об этом в субботу заявила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.
По ее словам, стражи правопорядка получили сообщение о неадекватном поведении 49-летнего мужчины на Сущевском Вале в Москве, который угрожал нанести себе увечья ножом. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить гражданина, однако тот напал на одного из правоохранителей.
«Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанес резаную рану одному из полицейских. В настоящее время сотруднику полиции оказана медицинская помощь», — пояснила Волк агентству ТАСС.