Неизвестный напал с ножом на полицейского в Москве

Москва, 17 ноября. Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в Москве, нанеся ему резаную рану. Об этом в субботу заявила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

По ее словам, стражи правопорядка получили сообщение о неадекватном поведении 49-летнего мужчины на Сущевском Вале в Москве, который угрожал нанести себе увечья ножом. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить гражданина, однако тот напал на одного из правоохранителей.