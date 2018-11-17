Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Звезда Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве

60
0 Оставить комментарий

Звезда Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве

Москва, 17 ноября. Звезда вратаря Игоря Акинфеева появилась на аллее чемпионов в ТРК VEGAS в московском районе Кунцево, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Капитан национальной сборной на Чемпионате мира по футболу, шестикратный чемпион России лично прибыл на торжественную церемонию открытия именной звезды. У фанатов появилась возможность пообщаться со спортсменом и получить автограф.

Звезда Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве

«Огромная честь заложить эту звезду», — сказал Игорь Акинфеев.

Аллея чемпионов — продолжение аллеи славы, расположенной в двух других торговых центрах сети. На ней уже находятся имена пятерых спортсменов: Хабиба Нурмагомедова, Татьяны Навки, Евгения Плющенко, Евгения Малкина, Ильи Ковальчука.

Звезда Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве

Перед началом ведущий разыграл подарочные сертификаты в спортивной викторине. Первый вице-президент «Вегас Групп» Эмин Агаларов отметил, что выдающиеся спортсмены должны быть примером для других и иметь правильную жизненную позицию.

Звезда Акинфеева появилась на аллее чемпионов в Москве

Автор: Татьяна Костянова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.