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Американские фигуристы Стеллато-Дудек и Бартоломей снялись с Гран-при в Москве

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Американские фигуристы Стеллато-Дудек и Бартоломей снялись с Гран-при в Москве

Москва, 17 ноября. Американские фигуристы Динна Стеллато-Дудек и Натан Бартоломей, которые выступают в парном катании, снялись с этапа Гран-при в Москве, сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Американцы не будут принимать участие в последующих соревнованиях в российской столице из-за болезни Стеллато-Дудек. Известно, что после короткой программы они находились на восьмом месте.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд, установленный в Канаде. Последний день соревнований — 18 ноября. 

Автор: Ирина Селезнева
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