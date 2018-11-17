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Расселение по программе реновации началось в шестом округе Москвы

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Расселение по программе реновации началось в шестом округе Москвы

Москва, 17 ноября. Программа реновации стартовала в Бескудниковском районе и в районе Фили-Давыдково в Москве, сообщили в столичном департаменте по вопросам градостроительства.

Смотровые ордера передали жителям двух пятиэтажек в Бескудниково. Переселение началось для жильцов 160 квартир, которые находятся в домах на Бескудниковском бульваре. Три новых дома введены в эксплуатацию.

Прилегающая территория к новым домам обустроена, готовятся спортивные площадки для детей. Программа реновации началась в августе 2017 года.

Ряд российских депутатов высказались, что этот положительный опыт можно масштабировать на всю страну. Во многих регионах надеются, что им удастся попасть в программу.

Автор: Ирина Селезнева
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