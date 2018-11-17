На ТПУ «Савеловская» в Москве появится станция подзарядки электробусов

Москва, 17 ноября. Станцию подзарядки для электробусов планируют установить в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Савеловская», сообщил заместитель гендиректора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

На ТПУ «Савеловская» появится площадка для пересадки с одного вида транспорта на другой, а также места для подзарядки электрического транспорта. Перехватывающей парковки в составке ТПУ не планируется, добавил Суниев.

Столичные власти заявили, что проект готов на 95 процентов. В настоящий момент готовится вся документация. В конце ноября пройдут первые испытания, затем ТПУ запустят в эксплуатацию.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике сообщил, когда откроют канатную дорогу на Воробьевых горах.