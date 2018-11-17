Жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал один человек

Москва, 17 ноября. В московском районе Северное Медведково произошел пожар, есть жертвы, сообщили в МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло около 15.00 в квартире дома на улице Шокальского. Загорелись личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. Один человек погиб при пожаре.

На месте ЧП находятся оперативные службы, пожарные борются с огнем. Ранее в столице произошло несколько крупных пожаров, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня.