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Жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал один человек

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Жертвой пожара в квартире на северо-востоке Москвы стал один человек

Москва, 17 ноября. В московском районе Северное Медведково произошел пожар, есть жертвы, сообщили в МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло около 15.00 в квартире дома на улице Шокальского. Загорелись личные вещи и мебель на площади 5 квадратных метров. Один человек погиб при пожаре.

На месте ЧП находятся оперативные службы, пожарные борются с огнем. Ранее в столице произошло несколько крупных пожаров, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня.

Автор: Ирина Селезнева
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