Возле бомбоубежища в Москве произошел пожар: опубликовано видео
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Москва, 17 ноября. На улице Сталеваров в Москве произошел пожар, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
По данным ФАН, горение быстро потушили. По данному адресу находится гражданское бомбоубежище. Там также находится парковка, автомойка, автосервис и шиномонтаж.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло еще несколько крупных пожаров, в том числе на НПЗ в районе Капотня.