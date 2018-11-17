Возле бомбоубежища в Москве произошел пожар: опубликовано видео

Москва, 17 ноября. На улице Сталеваров в Москве произошел пожар, видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

По данным ФАН, горение быстро потушили. По данному адресу находится гражданское бомбоубежище. Там также находится парковка, автомойка, автосервис и шиномонтаж.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло еще несколько крупных пожаров, в том числе на НПЗ в районе Капотня.