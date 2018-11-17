КамАЗ и автобус столкнулись возле аэропорта «Внуково» в Москве

Москва, 17 ноября. Авария произошла возле столичного аэропорта «Внуково», сообщают очевидцы. По словам свидетелей ДТП, автобус с пассажирами въехал в КамАЗ.

В ГИБДД сообщили, что пострадавших при аварии нет. На место аварии прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что московском районе Кузьминки загорелся склад. Еще один пожар произошел на НПЗ в районе Капотня.