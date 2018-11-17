Людям с судимостью запретят работать аниматорами в игровых комнатах в Москве

Москва, 17 ноября. Депутаты Мосгордумы готовят законопроект, который запретит лицам с судимостью работать аниматорами в ТЦ.

Новый законопроект обезопасит детей, которые находятся в игровой комнате. Согласно требованиям, к педагогической работе не будут допущены люди с судимостью за преступления против несовершеннолетних.

Глава московского парламента Алексей Шапошников добавил, что работников игровых комнат обяжут предоставлять справку о несудимости и проходить медкомиссию в установленном порядке. Документ могут направить на рассмотрение Госдумы до конца 2018 года.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов прокомментировал проект «Лахта-центра» в Петербурге.