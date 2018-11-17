Застройщик определит сроки сноса киноцентра «Соловей» в Москве

Москва, 17 ноября. Заммэра Москвы по вопросам градостроительства Марат Хуснуллин заявил, что застройщик киноцентра «Соловей» имеет разрешительные документы на постройку апартаментов.

Сроки сноса здания и строительства нового определит сам застройщик. По словам чиновника, публичные слушания по этому вопросу провели в 2009 году, документы на застройку инвестор получил в 2010 году.

АО «Киноцентр» получило разрешение на строительство отеля с культурно-досуговым комплексом на Дружинниковской улице. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, это строительство абсолютно законно, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве произошел пожар на НПЗ в районе Капотня. Огонь ликвидировали около 11.00.