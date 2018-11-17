Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Глава МЧС РФ провел совещание по пожару на заводе в Москве

151
0 Оставить комментарий

Глава МЧС РФ провел совещание по пожару на заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Глава МЧС России Евгений Зиничев провел оперативное совещание по пожару на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании исполняющий обязанности заместителя главы МЧС РФ Виктор Яцуценко доложил министру о ситуации на заводе. В настоящее время угроза распространения пламени отсутствует, ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам руководства московского завода, возгорание могло случиться из-за того, что внутри одной из печей могла произойти деформация.

Напомним, пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в субботу утром. По данным МЧС РФ, в ликвидации пожара было задействовано почти 170 специалистов. Для тушения пожара применили 52 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 11.00.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.