Глава МЧС РФ провел совещание по пожару на заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Глава МЧС России Евгений Зиничев провел оперативное совещание по пожару на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании исполняющий обязанности заместителя главы МЧС РФ Виктор Яцуценко доложил министру о ситуации на заводе. В настоящее время угроза распространения пламени отсутствует, ситуация находится на контроле, сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам руководства московского завода, возгорание могло случиться из-за того, что внутри одной из печей могла произойти деформация.

Напомним, пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошел в субботу утром. По данным МЧС РФ, в ликвидации пожара было задействовано почти 170 специалистов. Для тушения пожара применили 52 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 11.00.