Собянин рассказал о последствиях пожара на НПЗ в Москве

Москва, 17 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дефицита топлива на заправках в столице после пожара на НПЗ не будет.

В московском районе Капотня произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По данным столичного ГУ МЧС, на НПЗ было два очага возгорания.

В спасательном ведомстве сообщили, что возгорание удалось ликвидировать в 11.00. Пострадавших при ЧП нет. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало онлайн-трансляцию с места происшествия.