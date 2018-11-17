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Власти Москвы рассказали, когда запустят канатную дорогу в «Лужниках»

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Власти Москвы рассказали, когда запустят канатную дорогу в «Лужниках»

Москва, 17 ноября. Заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников» откроют в течение ближайших двух недель.

Власти Москвы получили разрешение на ввод в эксплуатацию канатной дороги. Сооружение полностью готово и прошло экспертизу. В зимний сезон подъемник будут использовать горнолыжники, а летом туристы.

Для туристов предполагается единый тариф, а спортсмены смогут приобрести абонементы. Отмечается, что каждый час канатная дорога сможет перевозить порядка 1,6 тысячи человек. Будет запущено 35 воздушных кабинок вместимостью 8 человек.

Автор: Ирина Селезнева
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