Склад загорелся в московском районе Кузьминки

Москва,17 ноября. В московском районе Кузьминки загорелось здание, предположительно складское помещение, на место выехали экстренные службы.

Пожар произошел около 09.45 в районе Зеленодольской улицы. На крыше здания наблюдается открытый огонь, в небо поднимается черный дым.

На месте происшествия находятся пожарные и правоохранительные органы. Ранее произошел пожар на НПЗ в московской Капотне. Известно, что при инциденте никто не пострадал, открытый огонь ликвидировали.