Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Склад загорелся в московском районе Кузьминки

32
0 Оставить комментарий

Склад загорелся в московском районе Кузьминки

Москва,17 ноября. В московском районе Кузьминки загорелось здание, предположительно складское помещение, на место выехали экстренные службы.

Пожар произошел около 09.45 в районе Зеленодольской улицы. На крыше здания наблюдается открытый огонь, в небо поднимается черный дым.

На месте происшествия находятся пожарные и правоохранительные органы. Ранее произошел пожар на НПЗ в московской Капотне. Известно, что при инциденте никто не пострадал, открытый огонь ликвидировали.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.