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Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 17 ноября

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Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 17 ноября

Москва, 17 ноября. В московском регионе днем 17 ноября ожидается изменение погодных условий. По данным синоптиков, в Москву придут осадки в виде снега.

Атмосферный фронт принесет в Москву и область снегопады. Погода будет облачной с прояснениями. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градуса.

В Подмосковье ожидается минус 2 до плюс 3 градуса. Ветер будет дуть с западного направления до 10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о плюсовой температуре в столичном регионе, на дорогах ожидается гололедица. Водителям необходимо быть предельно внимательными.

Автор: Ирина Селезнева
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