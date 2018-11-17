Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 17 ноября

Москва, 17 ноября. В московском регионе днем 17 ноября ожидается изменение погодных условий. По данным синоптиков, в Москву придут осадки в виде снега.

Атмосферный фронт принесет в Москву и область снегопады. Погода будет облачной с прояснениями. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 2 градуса.

В Подмосковье ожидается минус 2 до плюс 3 градуса. Ветер будет дуть с западного направления до 10 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили о плюсовой температуре в столичном регионе, на дорогах ожидается гололедица. Водителям необходимо быть предельно внимательными.