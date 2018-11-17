Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Москве локализован

Москва, 17 ноября. Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне локализован, сообщили в МЧС РФ.

Сообщение о возгорании на заводе поступило в 07.26 по московскому времени. Отмечалось, что специалисты зафиксировали два очага горения. Пожар тушили более 100 сотрудников МЧС, они задействовали больше 30 единиц техники. Тушение пожара продолжается по третьему номеру сложности. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.