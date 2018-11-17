Галантный преступник: мужчина ограбил цветочный магазин и подарил букет москвичке

Москва, 17 ноября. Мужчина ограбил цветочный магазин в районе Новокосино на востоке Москвы, угрожая ножом. Он похитил выручку и букет цветов, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Похищенный букет цветов злоумышленник подарил незнакомой девушке на улице. Правоохранительные органы задержали преступника, им оказался 32-летний житель другого региона.

В данный момент мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело о разбое. Ранее сообщалось, что в Петербурге взяли под стражу экс-следователя по делу о наркотиках.