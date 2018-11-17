Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Галантный преступник: мужчина ограбил цветочный магазин и подарил букет москвичке

105
0 Оставить комментарий

Галантный преступник: мужчина ограбил цветочный магазин и подарил букет москвичке

Москва, 17 ноября. Мужчина ограбил цветочный магазин в районе Новокосино на востоке Москвы, угрожая ножом. Он похитил выручку и букет цветов, сообщили в столичном ГУ МВД России.

Похищенный букет цветов злоумышленник подарил незнакомой девушке на улице. Правоохранительные органы задержали преступника, им оказался 32-летний житель другого региона.

В данный момент мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело о разбое. Ранее сообщалось, что в Петербурге взяли под стражу экс-следователя по делу о наркотиках.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.