Хоккеист московского «Динамо» попал в больницу после матча с «Барысом»

Москва, 17 ноября. Хоккеист столичного клуба «Динамо» Даниил Тарасов получил травму в матче чемпионата КХЛ против «Барыса». Спортсмена госпитализировали с ушибом грудной клетки.

В сообщении клуба говорится, что Тарасов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника и не смог продолжить игру. Его доставили в одну из московских больниц.

Руководство «Динамо» и болельщики пожелали хоккеисту выздоровления. В сообщении отмечается, что Тарасов присоединится к команде в ближайшие дни. Его команда одержала победу над ХК «Барыс» со счетом 3:2.