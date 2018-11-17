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Хоккеист московского «Динамо» попал в больницу после матча с «Барысом»

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Хоккеист московского «Динамо» попал в больницу после матча с «Барысом»

Москва, 17 ноября. Хоккеист столичного клуба «Динамо» Даниил Тарасов получил травму в матче чемпионата КХЛ против «Барыса». Спортсмена госпитализировали с ушибом грудной клетки.

В сообщении клуба говорится, что Тарасов ценой своего здоровья заблокировал бросок соперника и не смог продолжить игру. Его доставили в одну из московских больниц.

Руководство «Динамо» и болельщики пожелали хоккеисту выздоровления. В сообщении отмечается, что Тарасов присоединится к команде в ближайшие дни. Его команда одержала победу над ХК «Барыс» со счетом 3:2.

Автор: Ирина Селезнева
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