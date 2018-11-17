Спасатели не выявили превышение в воздухе вредных веществ из-за пожара в Капотне
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Москва, 17 ноября. В московском ГУ МЧС сообщили, что превышение предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ районе пожара в Капотне не зафиксировано.
Мобильная лабораторая провела необходимые замеры на месте пожара на НПЗ. Превышение ПДК вредных веществ не выявлено, заявили в ведомстве, пишет РИА Новости.
Представитель экстренных служб сообщили о двух очагах горения, речь идет о факельном горении высотой более 10 м. В ликвидации возгорания участвуют 120 спасателей и 30 единиц спецтехники
Федеральное агентство новостей ведет онлайн-трансляцию с места пожара. Ранее крупный пожар произошел в здании торговой сети «Лента» в Петербурге.