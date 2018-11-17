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Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Москве

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Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Москве

Москва, 17 ноября. Очевидцы рассказали, что местный житель гулял с собакой в Москве, а затем подошел к группе людей. Он пообщался с ними, а затем достал пистолет и открыл стрельбу.

Расстреляв всю обойму, злоумышленник попытался скрыться. За ним погнались два человека, но потом один отстал, схватившись за бок. Прибывшая на место ЧП полиция задержала стрелка.

Очевидцы рассказали, что нападавшего зовут Сергей. Он говорил, что в 90-х годах работал участковым, передает РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что в московском метро оступилась девушка, упав с платформы.

Автор: Ирина Селезнева
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