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Начальник главка МЧС Денисов прибыл на место пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

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Начальник главка МЧС Денисов прибыл на место пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Начальник главного управления МЧС РФ по Москве генерал-лейтенант Илья Денисов прибыл на место пожара нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

«На место пожара прибыл начальник главного управления генерал-лейтенант Илья Денисов», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы столичного ведомства.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе поступила в 07.26 по московскому времени. Экстренные службы сообщили, что были зафиксированы два очага горения. На месте происшествия работают 120 пожарных. Для тушения пожара задействовано 30 единиц техники.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео пожара.

Автор: Дарья Смолина
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