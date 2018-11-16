Девушке в Москве пробили основание черепа во время ринопластики, СК РФ начал проверку

Москва, 16 ноября. В Москве следователи выясняют причины госпитализации девушки после проведения ринопластики. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, во время операции ей пробили основание черепа.

Следователи начали доследственную проверку по факту появившейся в СМИ информации о причинении вреда здоровью пациентки московской клиники.

Ранее СМИ сообщили, что в частной клинике на юге Москвы медики провели девушке корректирующую операцию, во время которой пробили ей основание черепа. Из-за этого открылось сильное кровотечение. Сейчас девушка госпитализирована.

Следователи установят обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Об инциденте сообщил ранее телеканал РЕН ТВ. По их данным, проводившей ринопластику женщине-хирургу не удалось остановить кровотечение, из-за чего пришлось вызвать скорую. Поданным канала, девушка находится в тяжелом состоянии. Врачи провели несколько операций. Сейчас она без сознания и подключена к аппаратам искусственной вентиляции легких.