Москвичка упала с платформы на станции метро «Пролетарская»

Москва, 16 ноября.Москвичка выжила после падения с платформы на станции метро «Пролетарская»,сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 19.30 на Таганско-Краснопресненской линии. Известно, что 29-летняя девушка по неосторожники упала на железнодорожные пути в момент, когда поезд находилсяв тоннеле. Сотрудники УВД помогли ей подняться обратно.

Москвичка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ее направили в ГКБ №13. В пресс-службе подземки отметили, что все службы работали оперативно. Ранее сообщалось о том, что москвичку зажало между поездом метро и платформой в Москве.