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Житель Подмосковья зарезал приятеля в пьяной ссоре

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Житель Подмосковья зарезал приятеля в пьяной ссоре

Москва, 16 ноября. Сотрудники полиции задержали жителя Менделеево, который заколол своего знакомого, сообщили в областном управлении МВД.

Тело 59-летнего мужчины нашли на Пионерской улице. По данным правоохранительных органов, незадолго до смерти он распивал алкогольные напитки со своим приятелем. Во время ссоры 62-летний подозреваемый зарезал знакомого.

Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «Подмосковье сегодня». Ранее сообщалось, что в Мособласти задержали бойца смешанных единоборств за разбой.

Автор: Ирина Селезнева
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