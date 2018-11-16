Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 16 ноября. Вечером в пятницу автомобильные пробки в Москве достигли 9 баллов, что подтверждает сервис Яндекс.Пробки​​​.

Столичный департамент транспорта сообщил, что вечером 16 ноября сильно затруднено движение транспорта на ТТК, МКАД, Садовом кольце. Ранее в ЦОДД предупредили, что с середины декабря в городе будет очень сложная ситуация на дорогах.

В ведомстве также сообщили, что на сегодняшний день заняты почти 100% парковочных мест. К концу декабря ожидается пик транспортной активности.