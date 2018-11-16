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В Подмосковье сократилось число ложных вызовов в Систему-112

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В Подмосковье сократилось число ложных вызовов в Систему-112

Москва, 16 ноября. С начала года число хулиганских звонков, которые поступают на Систему-112 в Подмосковье, снизилось до 1 процента, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов.

В прошлом году этот показатель составлял свыше 5%. Уменьшить число хулиганских вызовов удалось благодаря автоответчику, который информирует заявителя об ответственности за ложный вызов.

Хулиганскими расцениваются действия, когда звонивший не может сформулировать запрос, либо вызов ложный. Оскорбление оператора и телефонный терроризм также относят к хулиганским звонкам, передает «360».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об эвакуации лицея в Москве.

Автор: Ирина Селезнева
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