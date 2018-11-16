Время платной парковки для машин каршеринга в Москве могут ограничить

Москва, 16 ноября. Столичные власти рассматривают возможность ограничения парковки автомобилей каршеринга на платных местах, сообщил гендиректор «Администратора московского парковочного пространства» Александр Гривняк.

В Москве активно развивается каршеринг, поэтому власти задумались над рядом вопросов, требующих решений. Речь идет об ограничении времени на платных стоянках.

По словам Гривняка, каршеринг в то же время помогает снизить число пробок и загруженности трасс. Все изменения должны регламентироваться, добавил он.

Ранее глава ведомства сказал, что временные ограничения на парковках для собственников авто вводиться пока не будут. ЦОДД напомнил водителям, что со второй недели декабря трассы будут очень перегружены, пик ожидается к концу месяца.