Водитель Volvo насмерть сбил школьника и скрылся с места ДТП в Москве

Москва, 16 ноября. Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело в отношении водителя Volvo, который насмерть сбил 11-летнего мальчика и сбежал с места ДТП.

Дорожный инцидент произошел на улице Барышиха в Москве. Школьник переходил дорогу через регулируемый переход, водитель иномарки сбил ребенка. Пострадавший скончался от полученных травм, водитель скрылся.

Полиция ввела план «Перехват» для поимки подозреваемого. Его поймали на Волоколамском шоссе, 54-летнего жителя Подмосковья задержали, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в столице произошло ДТП с участием люксовой иномарки, есть жертвы.